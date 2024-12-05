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Петербургский дневник

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Лавров считает Трампа сильным и дружелюбным, но не пророссийским

Лавров считает Трампа сильным и дружелюбным, но не пророссийским

При его правлении было введено большое количество антироссийских санкций Победивший на президентских выборах в Соединенных Штатах Дональд Трамп — сильный и дружелюбный человек, но при этом он не настроен пророссийски.

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