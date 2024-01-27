Битва за финал: Бибулатов нокаутировал Дэка, а Пшуков сокрушил Албасханова на ACA 169

Магомед Бибулатов одержал досрочную победу над Томашем Дэком в главном поединке ACA 169. Российский боец исполнил сокрушительный лоу-кик и выиграл техническим нокаутом, завоевав путёвку в финал Гран-при в легчайшем весе.
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