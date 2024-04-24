Совет директоров ЮГК рассмотрит вопрос выплаты дивидендов в мае

Вопрос о выплате дивидендов будет рассмотрен советом директоров ЮГК (ПАО «Южуралзолото Группа Компаний») в мае и вынесен на годовое общее собрание акционеров (ГОСА), которое пройдет до конца июня, следует из сообщений компании.
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