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Мировое обозрение

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Бензина стало больше: В столичном регионе спадает топливный ажиотаж

Бензина стало больше: В столичном регионе спадает топливный ажиотаж

В Москве и Подмосковье топливный кризис начинает отступать. Ассортимент бензина на заправках расширяется, а очереди, еще недавно напоминавшие автомобильные пробки, стремительно тают.

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