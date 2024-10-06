Подведены итоги I этапа конкурса «Лучшая методическая разработка в области безопасности жизнедеятельности» Управление гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Республике Крым провело для учителей и преподавателей конкурс методических разработок уроков в двух номинациях: «Основы безопасности и защиты Родины».