У «Барселоны» рекордные доходы в сезоне-2025/26 – больше миллиарда евро

« Барселона » отчиталась о рекордных доходах в сезоне-2025/26. Совет директоров в преддверии общего собрания членов «блауграны» сообщил, что клуб достиг «положительных операционных результатов третий сезон подряд», несмотря на то, что сталкивался с рядом ограничений (в том числе из-за ремонта «Камп Ноу»).