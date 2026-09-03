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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Барселоны» рекордные доходы в сезоне-2025/26 – больше миллиарда евро

« Барселона » отчиталась о рекордных доходах в сезоне-2025/26. Совет директоров в преддверии общего собрания членов «блауграны» сообщил, что клуб достиг «положительных операционных результатов третий сезон подряд», несмотря на то, что сталкивался с рядом ограничений (в том числе из-за ремонта «Камп Ноу»).

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