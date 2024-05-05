Оказывается, финны имеют свои планы на Евросоюз - они мечтают из него выйти!

ГРИГОРИЙ ЛЕВИН Никаких шуток, финская партия “Истинные финны”, представителем которой в правительстве страны является её глава - министр финансов Риикка Пурра, уже с 2019 года в своей предвыборной кампании вещает, что долгосрочная стратегическая цель партии - это управляемый выход из ЕС! О, как! Надоело финнам в боррелевском садочке тусоваться.