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Оказывается, финны имеют свои планы на Евросоюз - они мечтают из него выйти!

Оказывается, финны имеют свои планы на Евросоюз - они мечтают из него выйти!

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН Никаких шуток, финская партия “Истинные финны”, представителем которой в правительстве страны является её глава - министр финансов Риикка Пурра, уже с 2019 года в своей предвыборной кампании вещает, что долгосрочная стратегическая цель партии - это управляемый выход из ЕС! О, как! Надоело финнам в боррелевском садочке тусоваться.

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Комментарии
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Eduard
ЕС создана для войны с Россией прежде всего,остальное просто ерунда.Так что лучше выйти,как Англия вышла и жить своей,а нп марионеточной жизнью!
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16 час.
Eduard
Есть нормальные люди,а не зомбируемые клоуны изображающие&quot;солидарность&quot;!
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16 час.
лл
лина любимцева
Да... ЯРМО НА СЕБЯ финны конечно натянули знатное... Из &quot;ЕС выйти&quot; мечтают... И для этого в НАТО вступили?... &quot;Не в дерьмо, так в НАТО&quot;...
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16 час.

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