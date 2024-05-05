ГРИГОРИЙ ЛЕВИН Никаких шуток, финская партия “Истинные финны”, представителем которой в правительстве страны является её глава - министр финансов Риикка Пурра, уже с 2019 года в своей предвыборной кампании вещает, что долгосрочная стратегическая цель партии - это управляемый выход из ЕС! О, как! Надоело финнам в боррелевском садочке тусоваться.
Оказывается, финны имеют свои планы на Евросоюз - они мечтают из него выйти!
Комментарии
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Eduard
ЕС создана для войны с Россией прежде всего,остальное просто ерунда.Так что лучше выйти,как Англия вышла и жить своей,а нп марионеточной жизнью!
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16 час.
Eduard
Есть нормальные люди,а не зомбируемые клоуны изображающие"солидарность"!
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16 час.
лл
лина любимцева
Да... ЯРМО НА СЕБЯ финны конечно натянули знатное... Из "ЕС выйти" мечтают... И для этого в НАТО вступили?... "Не в дерьмо, так в НАТО"...
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16 час.
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