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Курские новости

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Курский боксер Михаил Усов завоевал серебро ЧР в Саранске

Курский боксер Михаил Усов завоевал серебро ЧР в Саранске

Михаил Усов из Курской области стал серебряным призёром чемпионата России по боксу, уступив в финале представителю Хабаровского края после совещания судейской коллегии.

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