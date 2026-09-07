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TRENDYMEN

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Замок на советских холодильниках. Причина была вовсе не в том, чтобы запереть еду

Замок на советских холодильниках. Причина была вовсе не в том, чтобы запереть еду

На старых советских холодильниках ЗиЛ можно заметить деталь, которая сегодня кажется совершенно неожиданной, — в ручке двери есть настоящая замочная скважина.

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ШКИПЕР

В настоящее время замок на холодильнике был бы очень кстати. Посмотрите сколько до безобразия жирных людей ходят по улицам любого населённого пункта.