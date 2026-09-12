IRNA: Взрывы прозвучали у острова Кешм возле Ормузского пролива

Рядом с иранским островом Кешм, в области Ормузского пролива, прогремели как минимум два взрыва. Официальные власти пока воздерживаются от комментариев, сообщает агентство IRNA.
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