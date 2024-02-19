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Военкор Коц задержан в Москве: У мужчины нашли марихуану - источник

Военкор Коц задержан в Москве: У мужчины нашли марихуану - источник

Источник сообщил, что военкор Андрей Коц 10 февраля был задержан в Москве с марихуаной.Источник Царьграда в правоохранительных органах сообщает, что ночью 10 февраля военкор Андрей Коц был задержан в Москве сотрудником полиции.

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