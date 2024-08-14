Овраг с горками по улице Крупской в Братске включат в план по благоустройству

Мэр города Братск Сергей Серебренников провел встречу с жителями многоквартирных домов по улице Крупской (дома 20-24), где в 2021 году была благоустроена обширная дворовая территория в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
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