ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ В России стартует новый национальный проект "Семья" – его запуск анонсировал президент в послании к Федеральному Собранию.
ДЛЯ РУССКИХ ГОТОВЯТ НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ. МИГРАНТЫ ОБРАДОВАЛИСЬ
Комментарии
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Ольга Петровская
Нелегалы не могут получать маткапитал и бесплатные поликлиники.а вот кто нелегально получил гражданство надо спрашивать с тех кто дал его и наконец вывести этих коррупционеров на .а не сюсюкаться .вообще в фмс должны работать настоящие патриоты.а не те кому на хлеб хватило.а на масло уже зарабатывают на мигрантах.
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12 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Мое мнение что все социальные выплаты, маткапитал, обучение, лечение и т.д. выплачивать пришлым за счет работодателей. Ведь они нужны им, а при чем тут пенсионеры, дети, инвалиды в России. Новым гражданам России выплаты производить только после 10 лет работы и выплаты налогов, до этого все за счет диаспор, родственников, работодателей, политиков и чиновников которые ратуют за ввоз пришлых. За счет Поповой вакцинировать пришлых, ГОликовой лечит от туберкулеза, венерических и кожаных заболеваний и т.д. За счет Котякова социальные выплаты, обучение, переподготовку пришлых и т.д. Раз они им нужны в то время когда в России безработица так пусть и выплачивают им пособия по безработице и т.д. Есть конкретные люди и пусть они несут возмещение за свой счет. Хуснуллин за пришлых работающих на строительстве и уплаты ими налогов, возмещать ущерб причиненный Россиянам пришлыми. Налоговая и банкам запрет переводов без предоставления выписки с налоговой об уплате налогов. Надо наводить порядок а не бла бла бла травить...
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11 час.
А
Александр
Скоро все аулы сюда переберутся. И начало этих великих дел звучало как приглашение.
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8 час.
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