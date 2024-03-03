Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 190 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Минаков
    " один мужчина (кавказской национальности) "                  Извините, но такой национальности в природе нет, такой ...БАНДА ИЗ БЕЛГОРОД...
  • Юрий Золотарев
    Любая ПАДЛА тупорылая должна знать, что ребята, побывавшие на СВО, неприкасаемы!!БОЙЦА ZOV УНИЗИЛИ...
  • Natalija Osminina
    Дома свои литовцы строят красивые. Красивее в Европе не видела. Все дома  разные. Можно ходить смотреть, как в музей ...«Да кому они нужн...

ДЛЯ РУССКИХ ГОТОВЯТ НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ. МИГРАНТЫ ОБРАДОВАЛИСЬ

ДЛЯ РУССКИХ ГОТОВЯТ НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ. МИГРАНТЫ ОБРАДОВАЛИСЬ

ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ В России стартует новый национальный проект "Семья" – его запуск анонсировал президент в послании к Федеральному Собранию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ольга Петровская
Нелегалы не могут получать маткапитал и бесплатные поликлиники.а вот кто нелегально получил гражданство надо спрашивать с тех кто дал его и наконец вывести этих коррупционеров на .а не сюсюкаться .вообще в фмс должны работать настоящие патриоты.а не те кому на хлеб хватило.а на масло  уже зарабатывают на мигрантах.
Ответить
12 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Мое мнение что все социальные выплаты, маткапитал, обучение, лечение и т.д. выплачивать пришлым за счет работодателей. Ведь они нужны им, а при чем тут пенсионеры, дети, инвалиды в России. Новым гражданам России выплаты производить только после 10 лет работы и выплаты налогов, до этого все за счет диаспор, родственников, работодателей, политиков и чиновников которые ратуют за ввоз пришлых. За счет Поповой вакцинировать  пришлых, ГОликовой лечит от туберкулеза, венерических и кожаных заболеваний и т.д. За счет Котякова социальные выплаты, обучение, переподготовку пришлых и т.д. Раз они им нужны в то время когда в России безработица так пусть и выплачивают им пособия по безработице и т.д. Есть конкретные люди и пусть они несут возмещение за свой счет. Хуснуллин за пришлых работающих на строительстве и уплаты ими налогов, возмещать ущерб причиненный Россиянам пришлыми. Налоговая и банкам запрет переводов без предоставления выписки с налоговой об уплате налогов.  Надо наводить порядок а не бла бла бла травить...
Ответить
11 час.
А
Александр
Скоро все аулы сюда переберутся. И начало этих великих дел звучало как приглашение.
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх