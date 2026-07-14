Более 1,5 тыс. домовых и городских указателей установили в Москве

В Москве продолжают развивать единую систему городской навигации. За первое полугодие 2026 года специалисты комплекса городского хозяйства установили более 1,5 тысячи новых домовых и городских указателей.
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