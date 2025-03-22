Минниханов призвал активизировать информирование бойцов о программе «Батырлар. Герои Татарстана»

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе традиционного субботнего совещания с главами муниципальных образований призвал активизировать работу по информированию ветеранов и участников специальной военной операции о программе подготовки управленческих кадров «Батырлар.
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