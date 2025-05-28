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Раскрыта неожиданная польза бессонницы

Раскрыта неожиданная польза бессонницы

Принято считать, что бессонница негативно влияет на весь организм. Однако врач и основательница клиники Sleepyhead Стефани Ромишевски, чьи слова приводит издание Infobae, раскрыла неожиданную пользу недостатка ночного отдыха.

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