Школьные новости.

24 ноября выпускница нашей школы Бокач Анастасия, а сейчас студентка первого курса ´Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий´ для учащихся 9-11 классов провела профориентационную беседу .
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