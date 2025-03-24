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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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  • федор
    Вот и живи там гнидос , а спортивная карьера скоро закончится!Медведев о том, п...
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Знарок – самый дорогой тренер в истории КХЛ. Он получал около 6 млн долларов в год, совмещая работу в СКА и сборной России

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». В сезонах-2016/17 и -2017/18 он совмещал работу в СКА и сборной России и в общей сложности получал около 6 миллионов долларов в год (400 миллионов рублей) без учета бонусов.

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