Знарок – самый дорогой тренер в истории КХЛ. Он получал около 6 млн долларов в год, совмещая работу в СКА и сборной России

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». В сезонах-2016/17 и -2017/18 он совмещал работу в СКА и сборной России и в общей сложности получал около 6 миллионов долларов в год (400 миллионов рублей) без учета бонусов.
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