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Diamond pattern on FTI1!

Diamond pattern on FTI1!

Diamond pattern on FTI1! AEX INDEX FUTURES EURONEXT_DLY:FTI1! Sybren1982 - 40 week pattern in the making of a rare diamond pattern - offers great opportunities for either long or short - targets based on the height of the pattern .

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