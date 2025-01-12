Diamond pattern on FTI1! AEX INDEX FUTURES EURONEXT_DLY:FTI1! Sybren1982 - 40 week pattern in the making of a rare diamond pattern - offers great opportunities for either long or short - targets based on the height of the pattern .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)