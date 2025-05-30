Бодрящий, черный.(отнюдь не кофе ☕) ДУШ️ будит с утра жителей Новоаннинского. Водопроводная вода УЖЕ чёрного (вчера еще была апельсиновая!) цвета провожает и встречает горожан с работы.
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Бодрящий, черный.(отнюдь не кофе ☕) ДУШ️ будит с утра жителей Новоаннинского. Водопроводная вода УЖЕ чёрного (вчера еще была апельсиновая!) цвета провожает и встречает горожан с работы.