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Закон, порядок, государство

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В Смоленске оперуполномоченный уголовного розыска отговорил 80-летнюю женщину от перевода 500 000 рублей мошенникам

Оперуполномоченному уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по городу Смоленску позвонил сотрудник банка и сообщил, что в отделение пришла пожилая женщина, которая, предположительно, находится под влиянием мошенников.

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