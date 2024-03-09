«74.ru»: в баре Челябинска мужчина сломал девушке нос

В Челябинске посетитель бара сломал сотруднице нос. Информация об этом поступила от портала «74.ru». Согласно сообщению, в ночь на 9 марта в Bla Bla Bar в Челябинске мужчина напал на девушку-промоутера и сильно ударил ее по лицу.