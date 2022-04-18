Мэттьюс пропустил матч с «Айлендерс» из-за травмы

Остон Мэттьюс пропустил матч НХЛ из-за травмы. Нападающий «Торонто» по причине «небольшого повреждения» не принял участие в игре регулярного чемпионата против «Айлендерс» (4:2).
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