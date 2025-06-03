Украинская операция "Паутина", поставившая под удар десятков FPV-дронов наши военные аэродромы в глубоком тылу, породило ряд справедливых вопросов – как это стало возможно? Кто это допустил и просчёт ли это? Генерал Попов наглядно показал, как врали об ударах по аэродромам в России.