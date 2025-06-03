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Царьград

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Генерал Попов наглядно показал, как врали об ударах по аэродромам в России

Генерал Попов наглядно показал, как врали об ударах по аэродромам в России

Украинская операция "Паутина", поставившая под удар десятков FPV-дронов наши военные аэродромы в глубоком тылу, породило ряд справедливых вопросов – как это стало возможно? Кто это допустил и просчёт ли это? Генерал Попов наглядно показал, как врали об ударах по аэродромам в России.

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Комментарии
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Амара Карпова
Стыд и позор🤮генерал прав💯позорный муж скабеевой🤮все отрицал же💩тварь🤮
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