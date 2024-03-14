Политика как он...
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Политика как она есть

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Свежие комментарии

Бедные злые люди

Бедные злые люди

У меня есть почти любимый рассказ. Самый «почти любимый рассказ». Почти – потому что Румата всё сделал правильно, а Аллан и Дерек не стреляли.

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Комментарии
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Галина Чужая
Интересная ситуация сложилась в 2014 году. Украинцы сказали - мы не рабы, рабы не мы... но поманили их заокеанской морковкой и они как те крысы за дудочкой Нильса пошли на заклание.
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13 час.
ВераВерная
Пост хороший, и так реалистично всё описано, ну ...как умеет Александр!
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11 час.

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