Казанец проломил грудину мужчине во время ссоры из-за парковки

Рукоприкладство на парковке обернулось для 27-летнего жителя Казани уголовным наказанием. Об этом сообщает Прокуратура Татарстана.
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Ну да. Получается, что у нас, по отношению к преступникам, самый гуманный суд в мире.