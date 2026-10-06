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Татар-информ

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Казанец проломил грудину мужчине во время ссоры из-за парковки

Казанец проломил грудину мужчине во время ссоры из-за парковки

Рукоприкладство на парковке обернулось для 27-летнего жителя Казани уголовным наказанием. Об этом сообщает Прокуратура Татарстана.

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