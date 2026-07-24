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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Президент Аргентины Милей выложил пост на фоне критики сборной: «Мы яркие, нас невозможно не заметить, нам завидуют, мы хороши почти во всем. Извините, кто-то должен был это сказать»

Президент Аргентины Хавьер Милей отреагировал на критику в адрес аргентинской сборной во время и после ЧМ-2026.

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