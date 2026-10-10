Россиян предупредили о краже аккаунтов через фальшивые голосования

Сообщение от знакомого с просьбой проголосовать за его друга, родственника или ребенка может оказаться частью мошеннической схемы.
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