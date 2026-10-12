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Татар-информ

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Этой осенью для студентов Казани пройдут три фестиваля

Этой осенью для студентов Казани пройдут три фестиваля

Сразу три различных фестиваля пройдут в этом году для студентов Казани: «Марафон студенчества», «День первокурсника» для студентов вузов и «День первокурсника» для студентов колледжей и техникумов.

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