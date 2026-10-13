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Калужские новости

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В регионе объявили режим беспилотной опасности из-за дронов

В регионе объявили режим беспилотной опасности из-за дронов

Режим беспилотной опасности, введённый из-за угрозы дронов, продлился чуть более часа. В МЧС призвали жителей быть бдительными и сообщать о чрезвычайных ситуациях по номеру 112.

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