У криминального квартета, промышлявшего сбытом синтетических и растительных наркотиков в Республике Коми, полицейскими изъято 7,8 кг запрещённого товара

В Республике Коми сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России «Воркутинский» во взаимодействии с коллегами из УНК регионального МВД пресекли деятельность четверых участников организованной группы, занимавшихся распространением запрещённых веществ на территории заполярного города.