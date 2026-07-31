У криминального квартета, промышлявшего сбытом синтетических и растительных наркотиков в Республике Коми, полицейскими изъято 7,8 кг запрещённого товара

В Республике Коми сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России «Воркутинский» во взаимодействии с коллегами из УНК регионального МВД пресекли деятельность четверых участников организованной группы, занимавшихся распространением запрещённых веществ на территории заполярного города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии