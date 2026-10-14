Совфед пригласил Мантурова обсудить развитие промышленности России

Совет Федерации пригласил 28 октября первого вице-премьера Дениса Мантурова. Он выступит в рамках "правительственного часа" с докладом о развитии промышленности России.
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