Им выпали номерки жить

25 марта в павильоне «Крокус Экспо» потерпевшим выдавали уцелевшую одежду из гардероба. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников поговорил с людьми, которые получали ее и шли дальше, разговаривать со следователями.
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