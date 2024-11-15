Очередная гуманитарная миссия из Архангельска завершилась в зоне СВО

Губернаторский центр завершил ещё одну гуманитарную миссию в зону специальной операции.В сборе груза приняли участие более 25 волонтёрских организаций, а также активные жители Архангельской области и родственники военнослужащих.
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