Доигрались в «крутых» — подростки из Приморья ответят за подготовку теракта на объекте Росгвардии

В Приморском крае оперативники ФСБ задержали троих подростков. По данным ведомства, ребята действовали по указке куратора из запрещенного в России террористического сообщества: они следили за силовиками и готовили диверсию на объекте Росгвардии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии