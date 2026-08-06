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Аргументы недели

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Доигрались в «крутых» — подростки из Приморья ответят за подготовку теракта на объекте Росгвардии

Доигрались в «крутых» — подростки из Приморья ответят за подготовку теракта на объекте Росгвардии

В Приморском крае оперативники ФСБ задержали троих подростков. По данным ведомства, ребята действовали по указке куратора из запрещенного в России террористического сообщества: они следили за силовиками и готовили диверсию на объекте Росгвардии.

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