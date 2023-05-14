Вторая волна национализации. Восточный полигон РЖД в огне критики. Русская «Ласточка» прилетит летом. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе была очередная критика темпов развития Восточного полигона, планы «Синары» начать тестирование полностью российского аналога «Ласточки» этим летом и наращивание грузоперевозок со странами ШОС.
В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе была очередная критика темпов развития Восточного полигона, планы «Синары» начать тестирование полностью российского аналога «Ласточки» этим летом и наращивание грузоперевозок со странами ШОС.
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