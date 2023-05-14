Вгудок

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Свежие комментарии

  • виталий глимаков
    уже поделили и распилилиЕвропа отказывает...
  • дмитрий чагин
    😜дело Остапа Бендера живёт и процветает! Нью-Москва и Старые Васюки😂🤣😅Европа отказывает...
  • bs59
    интересно как эти еврокретины будут что то везти через российский мариуполь одессу ?молдавия станет тупиком! я хренею...Европа отказывает...

Вторая волна национализации. Восточный полигон РЖД в огне критики. Русская «Ласточка» прилетит летом. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

Вторая волна национализации. Восточный полигон РЖД в огне критики. Русская «Ласточка» прилетит летом. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе была очередная критика темпов развития Восточного полигона, планы «Синары» начать тестирование полностью российского аналога «Ласточки» этим летом и наращивание грузоперевозок со странами ШОС.

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