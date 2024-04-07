Кинолог Голубев объяснил, зачем собаки нюхают друг друга

Это важный ритуал для питомцев Огромное значение для собак имеют запахи. С их помощью животные помечают территорию, узнают друг друга, ищут половых партнеров и даже рассказывают сородичам о себе, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
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