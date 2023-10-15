Русская весна
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Русская весна

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Новые жертвы среди мирного населения после утренней атаки Израиля (ВИДЕО)

Новые жертвы среди мирного населения после утренней атаки Израиля (ВИДЕО)

Как сообщала «Русская Весна», в ночь на 15 октября ЦАХАЛ нанёс очередную серию ударов по сектору Газа, где был поражён лагерь беженцев, хотя израильские власти продолжают утверждать, что их целью являются только объекты ХАМАС.

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