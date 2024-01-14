В Хабаровске раздали повестки в военкомат мигрантам-уклонистам

Военные следователи в сотрудничестве с полицией провели операции по выявлению мигрантов, которые получили российское гражданство и уклоняются от воинского учета, сообщает Военное следственное управление Следственного комитета России по Восточному военному округу (ВСУ СК России по ВВО).
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