В Хабаровске раздали повестки в военкомат мигрантам-уклонистам

Военные следователи в сотрудничестве с полицией провели операции по выявлению мигрантов, которые получили российское гражданство и уклоняются от воинского учета, сообщает Военное следственное управление Следственного комитета России по Восточному военному округу (ВСУ СК России по ВВО).