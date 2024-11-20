В Думу внесут проект снижения срока владения недвижимостью для продажи без НДФЛ 

Депутаты Государственной Думы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым вносят законопроект, который предполагает сокращение срока владения недвижимостью для освобождения от уплаты НДФЛ с доходов от ее продажи с пяти до трех лет, передают “РИА Новости” со ссылкой на документ.
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