В Думу внесут проект снижения срока владения недвижимостью для продажи без НДФЛ 

Депутаты Государственной Думы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым вносят законопроект, который предполагает сокращение срока владения недвижимостью для освобождения от уплаты НДФЛ с доходов от ее продажи с пяти до трех лет, передают “РИА Новости” со ссылкой на документ.