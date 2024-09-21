Основная часть мусульман Узбекистана придерживается «религиозного минимализма», но, оказавшись в качестве трудовых мигрантов за границей, они ищут новые формы коммуникаций с себе подобными.
Откуда у трудовых мигрантов в России тяга к исламу
Комментарии
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Нина Попова
Не будет мигрантов, не будет и тяги к исламу. Нужно возрождать ПТУ с рабочими специальностями, а не привозить дикарей. Особенно ПТУ востребованы в бедных районах. И учащихся взять на полное гос.обеспечение. Но, брать на такое обеспечение, только исконные народы России. Также, обязать предприятия брать на практику и работу учащихся и выпускников. Тогда дети из бедных семей получат возможность обучиться профессии, а предприятия получат работников. И это обойдется гораздо дешевле, чем завозить разный сброд.
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