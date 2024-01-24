Кучеров стал первым игроком нынешнего сезона НХЛ, достигшим отметки в 80 очко

Никита Кучеров снова вырвался в лидеры гонки бомбардиров НХЛ и набрал уже восемьдесят очков. В ночь на 24 января в Филадельфии прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Филадельфия Флайерз» принимала «Тампу-Бэй Лайтнинг».