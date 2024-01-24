Кучеров стал первым игроком нынешнего сезона НХЛ, достигшим отметки в 80 очко

Никита Кучеров снова вырвался в лидеры гонки бомбардиров НХЛ и набрал уже восемьдесят очков. В ночь на 24 января в Филадельфии прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Филадельфия Флайерз» принимала «Тампу-Бэй Лайтнинг».
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