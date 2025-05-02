Польша будет отдавать военную технику другим странам бесплатно – президент разрешил Евгения КомароваПрезидент Польши Анджей Дуда утвердил изменения в законодательство, касающееся деятельности Военно-имущественного агентства, разрешив передачу военной техники другим странам бесплатно.
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