Учёные из США разработали метод голографической 3D-печати за 7,5 секунд

Через фазовую маску формируется полная трёхмерная геометрия в оптическом поле, обеспечивая одновременную полимеризацию как плотных элементов, так и пустот, а специально подобранный состав фотополимерной смолы обеспечивает оптимальный баланс между глубиной проникновения излучения и локальным выделением энергии, гарантируя высокую точность отверждения по всему объёму структуры.