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Регионы России

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Учёные из США разработали метод голографической 3D-печати за 7,5 секунд

Учёные из США разработали метод голографической 3D-печати за 7,5 секунд

Через фазовую маску формируется полная трёхмерная геометрия в оптическом поле, обеспечивая одновременную полимеризацию как плотных элементов, так и пустот, а специально подобранный состав фотополимерной смолы обеспечивает оптимальный баланс между глубиной проникновения излучения и локальным выделением энергии, гарантируя высокую точность отверждения по всему объёму структуры.

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