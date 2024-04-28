Как-то так: некоторые представители эстрадной тусовки, высказываясь против России, почему-то продолжают зарабатывать здесь деньги.
А на манеже всё те же: музыкальный фестиваль «СТЕРЕОЛЕТО» анонсировал выступления артистов, высказавшихся против СВО
Комментарии
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Александр Шентябин
Авторы, какого рожна вы нам это выливаете в рожи, а не в прокуратуру? Или все это вранье и эти "ждуны и релоканты" милейшие патриоты России и их оговаривают?! В том числе авторы материала, привлекая к этому процессу читателей канала.
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11 час.
Гусаров Игорь
Закрыть фестиваль нахрен
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5 час.
Vladimir Soukhatchev
Мне же вся эта ситуация вокруг этих "мотыльков"-непатриотов представляется чрезвычайно легко решаемой! 1. Разрешить проведение "мероприятия" при условии Отсутствия КАКИХ либо Госсубсидий. 2. Разрешить продажу билетов, но непосредственно перед началом "сходки" Все билеты сдать в кассы! То есть, предлагаю проголосовать ногами!
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17 мин.
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