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Свежие комментарии

  • Vladimir Soukhatchev
    Мне же вся эта ситуация вокруг этих "мотыльков"-непатриотов представляется чрезвычайно легко решаемой! 1. Разрешить п...А на манеже всё т...
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А на манеже всё те же: музыкальный фестиваль «СТЕРЕОЛЕТО» анонсировал выступления артистов, высказавшихся против СВО

А на манеже всё те же: музыкальный фестиваль «СТЕРЕОЛЕТО» анонсировал выступления артистов, высказавшихся против СВО

Как-то так: некоторые представители эстрадной тусовки, высказываясь против России, почему-то продолжают зарабатывать здесь деньги.

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Комментарии
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Александр Шентябин
Авторы, какого рожна вы нам это выливаете в рожи, а не в прокуратуру? Или все это вранье и эти &quot;ждуны и релоканты&quot; милейшие патриоты России и их оговаривают?! В том числе авторы материала, привлекая к этому процессу читателей канала.
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11 час.
Гусаров Игорь
Закрыть фестиваль нахрен
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5 час.
Vladimir Soukhatchev
Мне же вся эта ситуация вокруг этих &quot;мотыльков&quot;-непатриотов представляется чрезвычайно легко решаемой! 1. Разрешить проведение &quot;мероприятия&quot; при условии Отсутствия КАКИХ либо Госсубсидий. 2. Разрешить продажу билетов, но непосредственно перед началом &quot;сходки&quot; Все билеты сдать в кассы! То есть, предлагаю проголосовать ногами!
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17 мин.

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