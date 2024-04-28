А на манеже всё те же: музыкальный фестиваль «СТЕРЕОЛЕТО» анонсировал выступления артистов, высказавшихся против СВО

Александр Шентябин

Авторы, какого рожна вы нам это выливаете в рожи, а не в прокуратуру? Или все это вранье и эти "ждуны и релоканты" милейшие патриоты России и их оговаривают?! В том числе авторы материала, привлекая к этому процессу читателей канала.