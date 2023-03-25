Когда последний советский солдат покинул Афганистан, многие местные жители начали разрушать памятники и другие напоминания о присутствии советских военных на их территории.
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- Когда последний советский солдат покинул Афганистан, многие местные жители начали разрушать памятники и другие воспоминания о присутствии военных СССР на их территории
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