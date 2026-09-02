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Газета.ру

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НовГУ: спортсмен может получать 179 г белка в день без протеинового порошка

НовГУ: спортсмен может получать 179 г белка в день без протеинового порошка

Омлет из белков, индейка, гречка без масла, салат с тунцом, творог 0%, высокобелковый сыр и йогурт позволяют ежедневно получать 179 г белка и полный набор незаменимых аминокислот без протеиновых добавок.

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