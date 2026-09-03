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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гришин о ЦСКА: «Выводы делать рано. Клуб не проиграл ни одного матча, но игра оставляет желать лучшего»

Главный тренер «Банки» Александр Гришин высказался об игре ЦСКА после матча после «Ростова» (0:2) в FONBET Кубке России.

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