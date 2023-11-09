KP.RU: Близкий человек показал новое честное фото Пугачевой на Кипре

Согласно информации издания «Комсомольская правда», Алла Пугачева вместе со своим супругом комиком-иноагентом Максимом Галкиным, и их детьми Гарри и Лизой, а также родственниками, устроили шикарный праздник на острове Кипр.
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