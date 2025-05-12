Ультраобработанные продукты могут увеличить риск болезни Паркинсона в 2,5 раза

Регулярное употребление ультраобработанных продуктов повышает риск болезни Паркинсона в 2,5 раза. Узнайте, какие продукты опасны и как защитить здоровье мозга, ограничивая фастфуд и выбирая цельные продукты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии