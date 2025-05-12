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  • Иван Ураганов
    Достали уже везде эти замоташки,хозяева жизни!!!!!!«Скоро вас русски...
  • Сергей Потемкин
    Хоршо, если правда..Возмездие за Рыльск
  • Валерий Жидков
    А сколько человек в расчëте? Видимо не очень много. Добавить бы не мешало.Возмездие за Рыльск

Ультраобработанные продукты могут увеличить риск болезни Паркинсона в 2,5 раза

Ультраобработанные продукты могут увеличить риск болезни Паркинсона в 2,5 раза

Регулярное употребление ультраобработанных продуктов повышает риск болезни Паркинсона в 2,5 раза. Узнайте, какие продукты опасны и как защитить здоровье мозга, ограничивая фастфуд и выбирая цельные продукты.

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